Данилов рассказал о тайных визитах зарубежных политиков, посетивших Киев во время войны

Данилов рассказал, что с непубличными гостями проходят консультации по ситуации с войной в стране.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что не все визиты зарубежных политиков публичны.
Об этом секретарь Совбеза сообщил в фире совместного телемарафона "Єдині новини" 10 апреля.
В частности, Данилов рассказал о недавнем непубличном визите эксминистра обороны США, с которым украинское руководство провели консультации по военным действиям против России. Также секретарь Совбеза заверил, что Киев почти ежедневно принимает друзей из-за границы, которые не все из них публичные лица, поэтому не появляются в инфопространстве.
"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", — заявил Данилов.
Напомним, с непредсказуемым визитом в Украину 9 апреля посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он рассказал, что тайком попал в Киев по железной дороге.
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