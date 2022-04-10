Данилов рассказал о тайных визитах зарубежных политиков, посетивших Киев во время войны

Данилов рассказал о тайных визитах зарубежных политиков, посетивших Киев во время войны

Данилов рассказал, что с непубличными гостями проходят консультации по ситуации с войной в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что не все визиты зарубежных политиков публичны.

Об этом секретарь Совбеза сообщил в фире совместного телемарафона "Єдині новини" 10 апреля.

В частности, Данилов рассказал о недавнем непубличном визите эксминистра обороны США, с которым украинское руководство провели консультации по военным действиям против России. Также секретарь Совбеза заверил, что Киев почти ежедневно принимает друзей из-за границы, которые не все из них публичные лица, поэтому не появляются в инфопространстве.

"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", — заявил Данилов.

Напомним, с непредсказуемым визитом в Украину 9 апреля посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он рассказал, что тайком попал в Киев по железной дороге.

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