Данилов рассказал, безопасно ли сейчас в Киеве и возможно ли новое наступление на столицу

Данилов рассказал, возможно ли новое наступление на Киев.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что пока в столице Украины небезопасно, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов.
Об этом он сказал в интервью BBC.
"Есть угроза бомбардировки города Киева. Люди должны понимать, что они могут попасть под российские бомбы, российские ракеты. Что касается физического присутствия здесь большого количества российских военных – на сегодняшний день мы не видим, как это может вообще происходить – от слова "совсем". Как будет дальше происходить, будем смотреть", – сказал Данилов.
Напомним, российские оккупанты планировали захват Киева под видом учений.
Также в Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации военными РФ. Каждый день находят новые тела убитых и замученных людей.
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