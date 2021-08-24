Данилов объяснил, почему Кличко вызвали на заседание СНБО

Алексей Данилов отметил, что "из СНБО сделали какого-то инквизитора".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что мэр Киева Виталий Кличко должен разобраться с состоянием воды в городе.

Как передает УНИАН, об этом Данилов сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, касающиеся какого-то города, соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего" страшно "в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, — мы раз обратились, два обратились, три обратились — оно стоит на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, — с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также на вопрос, действительно ли Кличко пришло приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за два часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13:15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать — ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", — сказал он.

Дата следующего заседания СНБО Данилов не назвал, только отметив, что его назначает президент.

Отметим, 20 августа некоторые СМИ сообщали, что в тот же день на СНБО может рассматриваться вопрос о снятии Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Напомним, Кличко заявил, что не сможет посетить заседание СНБО, поскольку находится в рабочей поездке по делам Ассоциации городов Украины в Черниговской области.

В тот же день Данилов на брифинге после заседания отметил, что у СНБО нет полномочий снимать Кличко с должности главы КГГА.

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