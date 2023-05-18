Данилов назвал цель российской атаки на Киев: "Маниакальная цель Путина"

Секретарь СНБО отмечает, что целью вражеских обстрелов являются символические места украинской столицы.
Ракетную атаку на Киев 18 мая прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, назвав цель России.
Об этом Данилов написал в Сети.
По мнению секретаря СНБО, атаки на украинскую столицу необходимы российским властям для повышения градуса "патриотической истерии" внутри РФ.
"Киев остается маниакальной и недостижимой целью путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов", – написал Данилов.
"Нелепые и суперзатратные для россии атаки на Столицу необходимы кремлю для повышения градуса патриотической истерии внутри страны", – пояснил он, добавив, что в РФ развиваются отчаяние и разочарование властями на фоне провала наступления и неудач на фронте.
Ракетная атака по Киеву 18 мая
В ночь на 18 мая российские захватчики запустили по Киеву ракеты типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков.
Все вражеские цели были сбиты, однако их обломки упали в нескольких районах города.
Оккупанты запускали ракеты и по Киевской области. Там тоже обошлось без попаданий, однако зафиксированы повреждения обломками нескольких частных домов и автомобилей.
В общей сложности враг выпустил ночью по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 из них.
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