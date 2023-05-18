Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов назвал цель российской атаки на Киев: "Маниакальная цель Путина"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
916
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов назвал цель российской атаки на Киев: "Маниакальная цель Путина"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ракетную атаку на Киев

Секретарь СНБО отмечает, что целью вражеских обстрелов являются символические места украинской столицы.

Ракетную атаку на Киев 18 мая прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, назвав цель России.

Об этом Данилов написал в Сети.

По мнению секретаря СНБО, атаки на украинскую столицу необходимы российским властям для повышения градуса "патриотической истерии" внутри РФ.

"Киев остается маниакальной и недостижимой целью путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов", – написал Данилов.

"Нелепые и суперзатратные для россии атаки на Столицу необходимы кремлю для повышения градуса патриотической истерии внутри страны", – пояснил он, добавив, что в РФ развиваются отчаяние и разочарование властями на фоне провала наступления и неудач на фронте.

Ракетная атака по Киеву 18 мая

В ночь на 18 мая российские захватчики запустили по Киеву ракеты типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков.

Все вражеские цели были сбиты, однако их обломки упали в нескольких районах города.

Оккупанты запускали ракеты и по Киевской области. Там тоже обошлось без попаданий, однако зафиксированы повреждения обломками нескольких частных домов и автомобилей.

В общей сложности враг выпустил ночью по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
916
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация