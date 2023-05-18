Данилов назвал цель российской атаки на Киев: "Маниакальная цель Путина"

Ракетную атаку на Киев 18 мая прокомментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, назвав цель России.

Об этом Данилов написал в Сети.

По мнению секретаря СНБО, атаки на украинскую столицу необходимы российским властям для повышения градуса "патриотической истерии" внутри РФ.

"Киев остается маниакальной и недостижимой целью путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов", – написал Данилов.

"Нелепые и суперзатратные для россии атаки на Столицу необходимы кремлю для повышения градуса патриотической истерии внутри страны", – пояснил он, добавив, что в РФ развиваются отчаяние и разочарование властями на фоне провала наступления и неудач на фронте.

Ракетная атака по Киеву 18 мая

В ночь на 18 мая российские захватчики запустили по Киеву ракеты типа Х-101/555 из стратегических бомбардировщиков.

Все вражеские цели были сбиты, однако их обломки упали в нескольких районах города.

Оккупанты запускали ракеты и по Киевской области. Там тоже обошлось без попаданий, однако зафиксированы повреждения обломками нескольких частных домов и автомобилей.

В общей сложности враг выпустил ночью по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 из них.

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