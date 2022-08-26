"Дал поездить знакомый": в Киеве мужчина бейсбольной битой разбил автомобиль, на котором приехала жена (фото)

В Киеве на Подоле мужчина бейсбольной битой разбил автомобиль, на котором приехала жена.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестный на улице Щекавицкой бейсбольной битой разбил припаркованный автомобиль.

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Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что в тот день к 34-летнему киевлянину подъехала его жена на автомобиле, который ей предоставил во временное пользование знакомый.

"Между супругами продолжается бракоразводный процесс и во время очередной ссоры мужчина взял в руки бейсбольную биту и разбил ею чужой автомобиль", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и по согласованию с Подольской окружной прокуратурой сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – это совершение хулиганских действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Обухове под Киевом 35-летний уроженец Виннитчины ограбил на остановке бывшую жену.

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