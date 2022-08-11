Coca-Cola отстроит разрушенный детсад в Киевской области (фото)

Компания инвестирует в восстановление 1,1 млн долларов.
Coca-Cola отстроит разрушенный во время боевых действий детский сад в селе Богдановка Киевской области.
Об этом сообщает Coca-Cola HBC Careers.
В селе практически уничтожена вся сельская социальная инфраструктура – школа и детский сад, значительные повреждения получила амбулатория.
"Детсад был выбран для первоочередного инвестирования, поскольку община определила дошкольное учреждение как наиболее насущную потребность", — пояснили в компании.
Новый детский сад будет рассчитан на большее количество питомцев и будет максимально приспособлен для дошкольного образования и отдыха детей. Наличие укрытия – одно из обязательных требований к проекту заведения.
Напомним, в Буче на Киевщине мародеры украли почти 800 тысяч гривен из ломбардов во время активных боевых действий. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
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