Coca-Cola отстроит разрушенный детсад в Киевской области (фото)

Coca-Cola отстроит разрушенный во время боевых действий детский сад в селе Богдановка Киевской области.

Об этом сообщает Coca-Cola HBC Careers.

В селе практически уничтожена вся сельская социальная инфраструктура – школа и детский сад, значительные повреждения получила амбулатория.

"Детсад был выбран для первоочередного инвестирования, поскольку община определила дошкольное учреждение как наиболее насущную потребность", — пояснили в компании.

Новый детский сад будет рассчитан на большее количество питомцев и будет максимально приспособлен для дошкольного образования и отдыха детей. Наличие укрытия – одно из обязательных требований к проекту заведения.

Фото: Coca-Cola HBC Careers

Фото: Coca-Cola HBC Careers

Напомним, в Буче на Киевщине мародеры украли почти 800 тысяч гривен из ломбардов во время активных боевых действий. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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