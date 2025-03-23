Циничная атака на Киев: в каком состоянии мать погибшего ребенка

Жители столицы приходят в себя от пережитого ночью.

В Киеве в результате атаки РФ трое погибших, среди них 5-летний ребенок. Десять человек пострадали.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как говорится, в доме Днепровского района столицы в одной из квартир на последнем этаже погибла 80-летняя женщина. Повреждены еще несколько квартир. У трех человек диагностирована острая реакция на стресс. Пострадал 29-летний мужчина, получивший ранения в результате падения обломков беспилотников. Повреждены окна в детском саду и в ресторане.

"В Голосеевском районе столицы из-за вражеской атаки загорелось временное сооружение, где жила семья с ребенком. Погибла 5-летняя девочка и ее 35-летний отец. 26-летняя мать ребенка госпитализирована в больницу", – говорится в сообщении.

Также в Подольском и Печерском районах повреждены многоквартирные дома, в Голосеевском и Шевченковском – более десяти автомобилей.

В прокуратуре добавляют, что в настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители, документирующие преступления государства-агрессора. Точное количество пострадавших устанавливается.

Напомним, российская армия в ночь на воскресенье, 23 марта, массированно атаковала Киев. "Шахедами". Число погибших возросло до трех человек. Среди них – ребенок.

Читайте также: