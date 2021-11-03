Цифры шокируют: в Киеве заболели коронавирусом более 2 тысяч человек, умерли почти 70 — статистика на 3 ноября

Всего в столице подтверждено 263 559 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 3 ноября в Киеве зафиксировано 2024 новых случая коронавируса за сутки. Это на 286 случаев больше, чем 2 ноября (1738 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 263 559 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 231 733 человека (1110 за сутки)
- умерли 6 337 человек ( 69 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 153 126 случаев COVID-19 (934 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 134 674 человека (415 за сутки)
- умерли 3 371 человек (44 за сутки)
Напомним, Киев с1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua