Цифры пошли вверх: в Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ

Цифры пошли вверх: в Киеве возросло количество больных гриппом и ОРВИ

Несмотря на то, что больных становится больше, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога.

В Киеве на гриппом и ОРВИ начало болеть все больше людей. На прошлой неделе зафиксировано 8 212 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и COVID-19.

Об этом сообщают в КГГА.

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Так, среди больных больше всего детей. За прошлую неделю болезнь подхватило — 4 260 детей (рост на 52,3%) и 3 952 — взрослых (рост на 8,4%).

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В структуре заболеваемости дети составляют 52,3%, а на прошлой неделе — 43,3%. Из них 41,2% — дети школьного возраста. В то же время именно среди школьников зафиксировано 1 755 случая (рост на 71,6%).

В медицинские учреждения попали 400 пациентов, среди госпитализированных — 124 ребенка.

Отмечается, что несмотря на рост количества больных гриппом и ОРВИ уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 63%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 277,2.

Центр общественного здоровья

Напомним, в Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами о более тяжелом течении болезни.

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