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Цифра впечатляет: стало известно, сколько людей перевез киевский метрополитен за год

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Цифра впечатляет: стало известно, сколько людей перевез киевский метрополитен за год

УНИАН

Традиционно самая загруженная красная ветка, затем синяя и зеленая.

В Киеве метрополитен перевез почти 320 миллионов пассажиров

За 2021 год Киевским метрополитеном воспользовалось 319 321,6 тысяч пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена.

"Наиболее загруженной традиционно была Святошинско-Броварская линия. За ней — Оболонско-Теремковская линия, а наименее загруженной является Сырецко-Печерская линия", — говорится в сообщении.

© Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Отметим, что в 2020 году метрополитен перевез 279,5 миллионов пассажиров, а в 2019 году — 495,3 миллиона пассажиров.

Напомним, в Киеве мужчина слез на пути метро и задержал движение поездов.

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