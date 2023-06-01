Цифра шокирует: сколько Россия потратила на атаку "Искандерами" по Киеву и убийство украинцев

Российские оккупанты потратили на ночную атаку ракетами "Искандер" по Киеву 1 июня 17 млн дол.

Это становится понятным, если подсчитать стоимость выпущенных по столице ракет.

Так, российские захватчики запустили по Киеву в ночь на 1 июня 10 ракет "Искандер". Все вражеские цели были сбиты силами ПВО. Речь идет о семи баллистических ракетах "Искандер-М" и трех крылатых ракетах "Искандер-К".

Также читайте Атаки РФ "шахидами" по Украине могут стать ежедневными — Игнат Отметим, что одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн дол. Ракета "Искандер-К" несколько дешевле и ее стоимость – 1 млн. дол. То есть оккупанты потратили 17 млн дол. за одну ночную атаку на Киев, убив ребенка и двух женщин.

Ракетная атака на Киев: что известно

Оккупанты запустили по Киеву в ночь на 1 июня ракеты "Искандер". Все они были сбиты, однако в результате падения обломков ракет есть жертвы и разрушения. Так, погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые дома, нежилые здания, автомобили и поликлиника.

Заметим, что люди погибли от падения обломков возле самого укрытия в поликлинике, которое, по словам свидетелей, оказалось закрытым. Полиция по этому факту открыла уже два дела. Правоохранители вместе с властями расследуют обстоятельства трагического инцидента.

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