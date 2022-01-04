"Чуть не оторвало голову": в Киеве пьяный мужчина открыл дверь метро во время движения (видео)

Его угомонили другие пассажиры.
В Киеве пьяный пассажир метро открыл дверь вагона во время движения и высунул из него голову.
Видео инцидента 4 января было опубликовано в Telegram-канале PZDC|KYIV.
На нем видно, как мужчина качается в проеме двери, тогда как состав едет в тоннеле.
"Чуть не оторвало голову. Если бы не другие пассажиры – эта поездка стала бы для него последней", – говорится под записью.
Напомним, что в Киеве во время движения загорелся автомобиль патрульной полиции. Происшествие случилось в Печерском районе столицы.
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