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Чудом выжил, но получил серьезные ожоги: под Киевом 7-летний мальчик полез в электротрансформатор

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Чудом выжил, но получил серьезные ожоги: под Киевом 7-летний мальчик полез в электротрансформатор

Фото: facebook/Андрей Небытов

С многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию.

Семилетний мальчик полез в электротрансформатор.

Ребенок чудом выжил, но получил серьезные ожоги.

Несчастный случай произошел в субботу, 3 сентября, в Вышгородском районе.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По данным Небытова, с многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию.

"К сожалению, это не первый случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и гибнут по неосторожности. Призываю родителей следить за досугом подрастающего поколения и обучать правилам безопасности", — отметил руководитель полиции Киевской области.

Напомним, в Киевской области четырехлетний мальчик умер от отравления грибами. Накануне погибли две его сестренки – 9 и 18 лет.

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