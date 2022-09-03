Чудом выжил, но получил серьезные ожоги: под Киевом 7-летний мальчик полез в электротрансформатор

С многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию.
Семилетний мальчик полез в электротрансформатор.
Ребенок чудом выжил, но получил серьезные ожоги.
Несчастный случай произошел в субботу, 3 сентября, в Вышгородском районе.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
По данным Небытова, с многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию.
"К сожалению, это не первый случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и гибнут по неосторожности. Призываю родителей следить за досугом подрастающего поколения и обучать правилам безопасности", — отметил руководитель полиции Киевской области.
Напомним, в Киевской области четырехлетний мальчик умер от отравления грибами. Накануне погибли две его сестренки – 9 и 18 лет.
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