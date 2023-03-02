Чтобы захватить Киев с севера, у россиян должно быть не менее 300 тысяч живой силы — эксперт

Российские оккупанты могут попытаться захватить Киев только в случае, если наберут живую силу.

Об этом ТСН рассказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор ОО "Украинская оборона" Игаль Левин.

"Все зависит от того, какую они ставят себе цель. Если они хотят дойти до Киева и захватить его, то им нужно более 300 тысяч человек. Провокации на границе всегда могут быть, я уверен, что об этом все знают", — подчеркнул Игаль Левин.

Напомним, что армия России не будет до последнего держаться за оккупированные Донбасс, Луганщину, Таврию или Крым.

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