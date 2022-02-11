В Киеве есть 500 укрытий и почти 4500 сооружений двойного использования

"Чтобы выстоять в условиях военного нападения": Кличко рассказал, как готовится Киев

"Чтобы выстоять в условиях военного нападения": Кличко рассказал, как готовится Киев

Производится дополнительная электроэнергия, созданы запасы горючего, усовершенствована система оповещения.

Объекты критической и социальной инфраструктуры Киева работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в пятницу, 11 февраля.

"Киев – большой мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – едва ли не самая главная задача. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть как возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", – говорится в сообщении Кличко.

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Он также сообщил, что городские власти вместе с НЭК "Укрэнерго" обеспечили дополнительное производство электроэнергии на украинских ТЭЦ.

"Декабрь-январь в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде всего – медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, учреждений социальной сферы", – написал столичный глава.

По его словам, в Киеве созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Предприятия снабжены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и Интернета.

Оповещение населения и укрытие

"Совершенствует столица и систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население. Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируем выделить из бюджета города почти 11 млн грн", – написал Кличко.

Он добавил, что в столице почти втрое увеличилось количество укрытий за последние годы. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, подвалов и полуподвалов).

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тыс. человек личного состава и свыше 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", — отметил городской голова.

Он добавил, что в Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.

По словам Кличко, последние 2 недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как действовать разным учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим.

Напомним, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что кроме реального риска военного вторжения России в Украину РФ может попытаться свергнуть власть в Киеве, совершить гибридные, кибератаки и другие подрывные действия.

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