Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять: Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра (видео)

Сегодня в Украине чтят память жертв трагедии, которая произошла в Бабьем Яру.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра.

Соответствующее видео появилось на странице главы государства в соцсетях.

“81-я годовщина трагедии Бабьего Яра. К сожалению, подобные преступления против человечества имеют место и сегодня. В частности, на нашей украинской земле. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе в трех районах города раздались громкие взрывы.

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