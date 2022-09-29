Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять: Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра (видео)

Сегодня в Украине чтят память жертв трагедии, которая произошла в Бабьем Яру.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра.
Соответствующее видео появилось на странице главы государства в соцсетях.
“81-я годовщина трагедии Бабьего Яра. К сожалению, подобные преступления против человечества имеют место и сегодня. В частности, на нашей украинской земле. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что в оккупированном Мариуполе в трех районах города раздались громкие взрывы.
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