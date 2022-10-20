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Чтобы сэкономить электроэнергию: в Киеве вместо троллейбусов будут курсировать автобусы

Чтобы сэкономить электроэнергию: в Киеве вместо троллейбусов будут курсировать автобусы

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Чтобы сэкономить электроэнергию: в Киеве вместо троллейбусов будут курсировать автобусы

Киев будет экономить электроэнергию.

В четверг, 20 октября, в Киеве вместо троллейбусов на большинство троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. Это позволит сэкономить электроэнергию в городе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Список маршрутов, на которых произойдет замена транспорта:

  • № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"
  • № 7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"
  • № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"
  • № 16 "ул. Туполева – Майдан Независимости"
  • № 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко"
  • № 23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"
  • № 24 "ул. Северная – просп. Свободы"
  • № 26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"
  • № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"
  • № 28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"
  • № 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"
  • № 31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"
  • № 32 "ул. Северная – ул. Сошенко"
  • № 33 "Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный"
  • № 34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"
  • № 37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"
  • № 42 "ул. Дегтяревская — ст. м. "Лыбидская"
  • № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"
  • № 47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"
  • № 50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"
  • № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Напомним, в четверг, 20 октября, из-за российских обстрелов по всей Украине могут вынужденно выключать электроэнергию. Украинцев призвали максимально снизить ее потребление с 7:00 до 23:00, не пользоваться электроприборами и не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

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