Чтобы сэкономить электроэнергию: в Киеве вместо троллейбусов будут курсировать автобусы

В четверг, 20 октября, в Киеве вместо троллейбусов на большинство троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. Это позволит сэкономить электроэнергию в городе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Список маршрутов, на которых произойдет замена транспорта:

№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"

"Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности" № 7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"

"ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"

"Ботанический сад – Железнодорожный вокзал" № 16 "ул. Туполева – Майдан Независимости"

"ул. Туполева – Майдан Независимости" № 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко"

"Площадь Независимости – ул. Сошенко" № 23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"

"ул. Туполева – Лукьяновская площадь" № 24 "ул. Северная – просп. Свободы"

"ул. Северная – просп. Свободы" № 26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"

"просп. Свободы – ст. м. "Нивки" № 27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"

"ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский" № 28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"

"ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы" № 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"

"Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит" № 31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"

"ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская" № 32 "ул. Северная – ул. Сошенко"

"ул. Северная – ул. Сошенко" № 33 "Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный"

"Минский массив — Железнодорожный вокзал "Южный" № 34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"

"ул. Северная – ст. м. "Почайна" № 37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"

"ул. Милославская – ст. м. "Лесная" № 42 "ул. Дегтяревская — ст. м. "Лыбидская"

"ул. Дегтяревская — ст. м. "Лыбидская" № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"

"Кибцентр – Дарницкая площадь" № 47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"

"ул. Милославская – ст. м. "Минская" № 50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"

"ул. Милославская – Дарницкая площадь" № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Напомним, в четверг, 20 октября, из-за российских обстрелов по всей Украине могут вынужденно выключать электроэнергию. Украинцев призвали максимально снизить ее потребление с 7:00 до 23:00, не пользоваться электроприборами и не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

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