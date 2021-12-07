"Чтобы по пути на работу умыться": в Киеве во время движения с потолка маршрутки на пассажиров капает вода (фото)

Маршрутка №507 двигается от Южного вокзала к Музею народной архитектуры и быта "Пирогово".

Маршрутки Киева не перестают удивлять.

В одной из маршруток №507 на пассажиров во время дождя с потолка капает вода.

Об этом сообщает паблик "Киев INFO" в Telegram.

На опубликованном очевидцами видео видно, что с потолка маршрутки во время дождя прямо на сиденье и пол стекает вода.

"Из этого видео понятно, что цены на проезд поднимают не зря. Качество королевское, а цена – народная", – говорится в сообщении под видео.

В комментариях пользователи шутят, что это дополнительные удобства: чтобы по дороге на работу умыться, если не успел дома.

Отметим, что маршрутка №507 курсирует от Южного вокзала до Музея народной архитектуры и быта "Пирогово".

Напомним, в Киеве ввели новые требования к частным перевозчикам, которые должны превратить столичные маршрутки в комфортный транспорт. Теперь в салоне не должна звучать надоедливая музыка, водители обязаны общаться по-украински и носить униформу.

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