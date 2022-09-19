Что произойдет в случае возможного ракетного удара по Киевской ГЭС: в "Укргидроэнерго" дали ответ

Возможный ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища не должен привести к катастрофическим последствиям, отметили в ведомстве.

Вероятное повреждение гидротехнических сооружений Киевской ГЭС в результате ракетного удара российских оккупантов не повлечет за собой катастрофических последствий.

Об этом сообщила прессслужба "Укргидроэнерго".

Учитывая распространение в сети Интернет манипулятивных оценок катастрофических последствий прорыва плотины Киевского гидроузла, который возможен вследствие нанесения российскими войсками ракетного удара по гидротехническому сооружению, "Укргидроэнерго" обнародовало заявление.

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ТСН.ua приводит текст заявления полностью:

"В соответствии с действующим законодательством Украины гидроэлектростанции Укргидроэнерго классифицируются как особо важные объекты электроэнергетики, в связи с чем уделяется особое внимание их безопасности. Эксплуатация гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и осуществление эксплуатационного контроля за ними осуществляется в соответствии с действующими отраслевыми руководящими документами.

Гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, состав и количество контролируемых показателей соответствуют действующим нормативным документам. ГТС оснащены автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей состояния сооружений. Постоянный эксплуатационный контроль и функционирование Автоматизированной системы контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращения аварийного состояния.

С точки зрения надежности гидротехнические сооружения Киевской ГЭС, как и других станций компании, не вызывают никакого сомнения, что подтверждается соответствующими выводами Межведомственной комиссии, которая каждые пять лет выполняет их обследование.

Учитывая стратегическое значение Киевской ГЭС для Объединенной энергосистемы страны, ее охрана осуществляется ведомственной военизированной охраной во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств. На сегодняшний день личный состав всех подразделений несет службу согласно принятым расчетам и планам.

Относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто. В случае повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены раньше времени.

Поэтому "Укргидроэнерго" рассматривает распространение необоснованных оценок о катастрофических последствиях возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники, отвлечение общества от актуальных проблем и попытку обретения авторитета в медиа через распространение непрофессиональных, псевдоэкспертых оценок".

Напомним, в Киеве начали восстанавливать пострадавшие от ракет высотки, но у жителей есть нарекания.

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