Что происходит с населением в Киеве: в управлении статистики дали ответ

Допускается, что в столице проживает около 5 млн человек.
В Киеве, по официальной статистике, в настоящее время проживает до 3 млн человек. Количество людей, которые прошли официальную регистрацию в столице, постепенно увеличивается.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.
Также, исходя из неподтвержденных данных, допускается, что в столице проживает около 5 млн человек. И несмотря на то, что, по опубликованным данным, в январе-апреле 2021 года количество людей заметно уменьшилось, статистика Госкомстата говорит о том, что численность постоянно растет.
Как сообщают сотрудники управления статистики, основываясь на собственных подсчетах, районы Киева вмещают такое количество людей:
- Соломенский район — 384 232 человека;
- Деснянский — 366 954 человека;
- Днепровский — 356 919 человек;
- Дарницкий — 347 874 человека;
- Святошинский — 340 954 человека;
- Оболонский — 317 314 человека;
- Голосеевский — 253 043 человека;
- Шевченковский — 213 751 человек;
- Подольский — 209100 человек;
- Печерский — 163 815 человек.
Также, в управлении статистики заявляют, что больше в столице насчитывается жителей от 15 до 64 лет (67,8% от общего числа), в том числе:
- женщин — 53,9%.
- мужчин — 46,1%.
Напомним, Киев на первом месте по темпам вакцинации по стране. По данным Минздрава, за все время кампании в столице введено 16 335 доз вакцины от COVID на 100 тысяч населения.