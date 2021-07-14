Что происходит с населением в Киеве: в управлении статистики дали ответ

Что происходит с населением в Киеве: в управлении статистики дали ответ

Допускается, что в столице проживает около 5 млн человек.

В Киеве, по официальной статистике, в настоящее время проживает до 3 млн человек. Количество людей, которые прошли официальную регистрацию в столице, постепенно увеличивается.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.

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Также, исходя из неподтвержденных данных, допускается, что в столице проживает около 5 млн человек. И несмотря на то, что, по опубликованным данным, в январе-апреле 2021 года количество людей заметно уменьшилось, статистика Госкомстата говорит о том, что численность постоянно растет.

Как сообщают сотрудники управления статистики, основываясь на собственных подсчетах, районы Киева вмещают такое количество людей:

Соломенский район — 384 232 человека;

Деснянский — 366 954 человека;

Днепровский — 356 919 человек;

Дарницкий — 347 874 человека;

Святошинский — 340 954 человека;

Оболонский — 317 314 человека;

Голосеевский — 253 043 человека;

Шевченковский — 213 751 человек;

Подольский — 209100 человек;

Печерский — 163 815 человек.

Государственная служба статистики Украины

Также, в управлении статистики заявляют, что больше в столице насчитывается жителей от 15 до 64 лет (67,8% от общего числа), в том числе:

женщин — 53,9%.

мужчин — 46,1%.

Напомним, Киев на первом месте по темпам вакцинации по стране. По данным Минздрава, за все время кампании в столице введено 16 335 доз вакцины от COVID на 100 тысяч населения.

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