Что происходит на железнодорожном вокзале в Киеве: заканчивается вода и продукты

Что происходит на железнодорожном вокзале в Киеве: заканчивается вода и продукты

Необходимы вода и продукты.

Сейчас на Центральном железнодорожном вокзале Киева находится около 600 человек, ожидающих своих поездов или выбравших вокзал, как укрытие.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Для людей открыты все залы ожидания. "Укрзалізниця" предоставляет людям воду и напитки, но запасы уже заканчиваются.

Необходимая вода и продукты

"Просим пассажиров, следующих поездами из других городов через Киев передавать воду и продукты питания. Также просим бизнес по возможности доставить на вокзал воду и продукты", — пишет УЗ.

Важно: вместимость бомбоубежища вокзала ограничена, поэтому в случае опасности туда будут пускать детей, женщин и пожилых людей.

Напомним, что в связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.