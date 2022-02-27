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Что происходит на железнодорожном вокзале в Киеве: заканчивается вода и продукты

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Что происходит на железнодорожном вокзале в Киеве: заканчивается вода и продукты

Необходимы вода и продукты.

Сейчас на Центральном железнодорожном вокзале Киева находится около 600 человек, ожидающих своих поездов или выбравших вокзал, как укрытие.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Для людей открыты все залы ожидания. "Укрзалізниця" предоставляет людям воду и напитки, но запасы уже заканчиваются.

Необходимая вода и продукты

"Просим пассажиров, следующих поездами из других городов через Киев передавать воду и продукты питания. Также просим бизнес по возможности доставить на вокзал воду и продукты", — пишет УЗ.

Важно: вместимость бомбоубежища вокзала ограничена, поэтому в случае опасности туда будут пускать детей, женщин и пожилых людей.

Напомним, что в связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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