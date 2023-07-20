Что происходит на Киевской ГЭС: директор станции рассказал о безопасности и развеял фейки

Специалисты станции ужесточили меры безопасности для бесперебойной работы всех агрегатов и оборудования.

В настоящее время распространяется много фейков по поводу аварийности плотины Киевской ГЭС. Что происходит на станции, рассказал директор филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" Ярослав Касьянюк.

Касьянюк заверил, что плотина Киевской ГЭС абсолютно безопасна, передает пресс-служба Укргидроэнерго.

"В очередной раз хочу всех успокоить: плотина Киевской ГЭС абсолютно безопасна. Специалисты станции круглосуточно осуществляют контроль за состоянием гидротехнических сооружений. На станции работают специальные подразделения, которые ежедневно занимаются вопросами эксплуатации; осуществляется проверка с помощью геодезических средств и контрольно-измерительной аппаратуры. Также усилили мероприятия безопасности для бесперебойной работы всех агрегатов и оборудования. Поэтому уверяю, причин для паники пока нет", — сказал Касьянюк.

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Киевская ГЭС подверглась обстрелам со стороны российских террористов. Поэтому к следующему осенне-зимнему сезону гидроэнергетики готовятся тщательно, ведь осознают большую вероятность новых обстрелов и как следствие – разбалансирование энергосистемы.

Ярослав Касьянюк говорит, что сейчас работают над защитой электрического оборудования, усилением гражданской защиты, техногенной безопасности, противопожарной защиты и аварийного реагирования на ГЭС и ГАЭС.

Директор филиала "Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС" Ярослав Касьянюк

Касьянюк сообщил, что ремонт и реконструкцию, которую необходимо было выполнить в первом полугодии, выполнили. В настоящее время продолжается реконструкция одного из гидроагрегатов в Киевской ГАЭС. Произведена также замена электротехнического оборудования в связи с увеличением мощности.

В настоящее время на Киевской ГЭС продолжаются работы по монтажу новых затворов верхнего бьефа. Выполнили ряд других важных ремонтов.

В этом году, кроме обстрелов, гидроэнергетики наблюдали нетипичный зимний паводок, который перешел в мощный весенний паводок. Он способствовал большей выработке электроэнергии, вместе с тем гидроэнергетикам нужно было производить контролируемые сбросы воды через затворы водосливной плотины, чтобы минимизировать подтопление населенных пунктов.

Символ Киевской ГЭС / Фото: Укргідроенерго

Специалисты также постоянно осуществляли наблюдение за техническим состоянием гидросооружений, контролировали все процессы и наблюдали гидрологическую ситуацию в режиме 24/7.

Уже с первой декады мая весенний половодий пошел на убыль. И энергетики начали копить воду для работы в летний и осенний период.

Напомним, после подрыва Каховской дамбы полицейские тщательно охраняют другой стратегический объект – Киевскую ГЭС.

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