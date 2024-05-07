Что грозит учителю, обзывавшему ученика "сепарской гнидой": Лубинец прокомментировал скандал

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы и взял на личный контроль дело по поводу инцидента в киевской школе, где учитель обзывал ученика "сепарской гнидой".

Об этом омбудсмен сообщил в Сети.

Лубинец подчеркнул, что учитель должен защищать ребенка от насилия, а не совершать его.

Также читайте Учитель угрожал ученику-переселенцу: в Департаменте образования отреагировали на инцидент

"Обратился в правоохранительные органы с целью качественного и беспристрастного расследования и взял на личный контроль дело по поводу жестокого обращения учителя киевской школы с учеником", — говорится в сообщении омбудсмена.

Он отметил, что зафиксированное на видео поведение учителя содержит признаки уголовного правонарушения – угрозы убийством, причинением телесных повреждений.

"А если добавить к этому обстоятельства, отягчающие наказание – высказывания, несущие дискриминационный характер, можно вероятно предполагать, что нарушения совершили на почве ненависти, и по 161 статье Уголовного кодекса Украины действия определяются как разжигание ненависти по признаку социального происхождения и места проживания", – объяснил Лубинец.

Читайте главные новости дня:

Заметим, что пункт 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такого.

Уполномоченный ВР по правам человека напомнил, что за безопасность в школе прежде всего отвечает ее руководство или учредители заведения. Поэтому Лубинец также направил запрос в Голосеевскую районную государственную администрацию в Киеве относительно проведения служебной проверки, отстранения от работы учителя из-за этих действий и принятия мер реагирования.

"Информируем, что о результатах обязательно должны сообщить Офис Омбудсмана! Ни один случай насилия над детьми не должен оставаться безнаказанным!" – подчеркнул Лубинец.

Напомним, полиция Киева начала проверку конфликта в школе №37 между учителем физкультуры и учеником-переселенцем из Луганщины. Учитель угрожал школьнику и обзывал его "сепарской гнидой".

Читайте также: