Что будет с метро на Виноградарь: кто его будет строить в Киеве и вернут ли миллиарды

История со строительством метро на жилмассиве Виноградарь в Киеве закончилась большим фиаско. Еще в начале этого года городские чиновники уверяли, что работы по строительству тоннелей и новой станции будут возобновлены, несмотря на войну. Даже радовали киевлян обещанием о вводе в эксплуатацию станции "Мостицкая" в конце 2024 года.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Но вместо этого ошеломили новостью о расторжении договора с "Киевметростроем", мол, слишком медленным было строительство.

Расторжение договора ставит под большое сомнение продолжение строительства зеленой ветки метро на Виноградарь и вообще четвертой ветки метро на Троещину, поскольку строительством метро в Киеве занималось только одно предприятие "Киевметрострой".

Что обещали киевлянам?

Город начал строительство метро на Виноградаре в 2019-м. Планировалось, что в 2021 году заработают две новые станции, но этого не произошло. В сентябре 2021 г. в договор о строительстве внесли изменения, а завершение проекта перенесли на 2023 год. Дальше строительство метро остановила война.

Летом 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сделал громкое заявление, что темпы строительства метрополитена ускорили, и есть вероятность открыть две станции в 2024 году.

Предприятие построило только один правый тоннель (около 1300 метров) от станции "Сырец" до еще не построенной станции "Мостицкая". А для строительства второго тоннеля нужно было настроить и спустить под землю туннелепроходческий комплекс. Строительство тоннеля должно занять примерно девять месяцев. Но запустили ли комплекс в работу, пока неизвестно.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у КГГА: означает ли расторжение договора полную остановку строительства зеленой ветки метро, как будут возвращать уже заплаченные подрядчику миллиарды гривен и кто теперь будет строить метро в Киеве? На наши вопросы ответил Дмитрий Пинчук, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

Ждут согласования проекта

Киевляне обеспокоены информацией о расторжении договора строительства метро на жилмассив Виноградарь. Значит ли это, что продолжение строительства зеленой ветки метро будет остановлено?

По состоянию на данный момент, продолжается процедура согласования проекта распоряжения об утверждении откорректированной проектной документации в соответствии с полученным экспертным отчетом (положительным). Сразу после утверждения вышеуказанного проекта, КП "Киевский метрополитен" будет безотлагательно начата процедура закупки работ по строительству метро на жилмассив Виноградарь в порядке, определенном действующим законодательством.

Строили слишком медленно

С "Киевметростроем" все же будет продлен договор?

На основании Постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 09.11.2023 по делу №910/13227/22, КП "Киевский метрополитен" руководствуясь статьей 615 Гражданского кодекса Украины, в связи со слишком медленным выполнением строительных работ, что делает невозможным условиями договора, отказалось от договора, о чем было уведомлено АО "Киевметрострой".

Миллиарды вернет суд

Речь идет о 4 миллиардах гривен, как город заставит подрядчика АО "Киевметрострой" вернуть эти средства?

Для обеспечения выполнения работ по строительству в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1764 "Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства" и от 04.12.2019 №1070 "Некоторые вопросы осуществления распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", Программы экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы, утвержденной решением Киевсовета от 21.12.2017 №1042/4049, и условий Договора, на казначейский счет АО "Киевметрострой" перечислена предварительная оплата.

В настоящее время, вопрос определения объемов выполненных АО "Киевметрострой" работ и взыскания части предварительной оплаты, использование которой на цели, определенные договором, не подтверждено должным образом актами выполненных работ, решается в судебном порядке (дела №910/8512/23 и №910/ 12096/22).

Метро будут строить иностранцы?

Кто будет строить метро в Киеве, в том числе новую ветку метро на Троещину? Рассматривается ли возможность привлечения иностранных компаний, каких именно?

После корректировки и утверждения проектной документации будет определена генеральная подрядная строительная организация в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" и начато строительство участка с учетом доведения соответствующих ассигнований.

Ранее вопрос строительства метро на Виноградаре прокомментировали у Кличко.

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