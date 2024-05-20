Что будет с Аркой дружбы народов в Киеве: глава УИНП Дробович озвучил три сценария

Антон Дробович отметил, что Арку дружбы народов не обязательно демонтировать, если город и громада ее по-настоящему переозначат.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович не считает, что арку "Свободы украинского народа" (ранее – "Арка дружбы народов") в Киеве обязательно демонтировать, если город и громада ее по-настоящему переозначат

Об этом Дробович заявил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий – полный демонтаж. Второй вариант – оставить все как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант – оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой", – отметил он.

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Дробович заявил, что вариант с радугой единственный, который действительно переозначает данный объект, а также вокруг него появляется новый контекст и новая дискуссия.

"Потому что трещина, которая сейчас есть в исполнении Владимира Кузнецова и группы, - хорошее и сильное высказывание, но она не стала виральной. Она не изменила публичное пространство так, чтобы это считывалось, никто в личном разговоре не называет ее "Аркой трещины народов". А радуга работает! Это сразу стало понятно, когда выступил "Правый сектор", а это значит, что это уже не считывается как советский символ", — добавил глава УИНП.

В то же время Дробович подчеркнул, что это не единственный вариант, "возможно, там можно сделать какую-нибудь водяную горку, которая переозначит функционально, может что-то другое".

На уточняющий вопрос о целесообразности демонтажа арки, глава УИНП заявил, что он не считает, что ее обязательно демонтировать, если город и громада ее по-настоящему переозначат.

Что предшествовало

Как сообщалось, в 2017 году компания CFC Consulting, выигравшая тендер на осуществление коммуникации во время "Евровидения", решила украсить Арку цветами радуги, так как песенный конкурс проходил в Киеве под лозунгом Celebrate Diversity ("Прославляй разнообразие"). В апреле 2024 года глава УИНП Антон Дробович заявил, что считает хорошей идею переопределения Арки в радугу.

Киевский горсовет 16 мая 2022 года принял решение о декомунизации арки Дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта 2024 года в экспертной комиссии УИНП по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики заявили, что Арка дружбы народов (Арка свободы украинского народа) относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

В апреле 2024 года Минкультуры признало монумент не подлежащему занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и заявило, что теперь арка может быть демонтирована.

В то же время в Киевской горгосадминистрации заявили, что арку не будут демонтировать или переносить.

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