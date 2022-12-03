Что будет происходить в Киеве в случае перебоев с водоснабжением – Кличко рассказал

При перебоях с водоснабжением в столице будут обеспечивать систему резервных источников получения питьевой воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"Столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключаются 105 бюветов коммунального предприятия "Киевводфонд" и еще шесть бюветов "Киевводоканала" на левом берегу. Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой", — рассказал глава Киева.

Кличко также отметил, что в случае полного отсутствия энергоснабжения, в Киеве будут работать торговые сети и магазины, которые питаются от генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду.

Информация о том, где расположен ближайший к вашему дому бювет и статус его подключения к электроэнергии можно найти на карте бюветов.

Как будет жить Киев в случае блэкаута

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в случае новых ударов России по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы. Проезд будет бесплатным.

Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.

Кличко также опередил, что в случае блэкаута и разрушения инфраструктуры 3,5 млн человек, которые сейчас находятся в столице Украины, не смогут спастись от холода в пунктах обогрева.

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