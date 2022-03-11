Чрезвычайники потушили пожар на обувной фабрике в Днепре: видео

Обувная фабрика вспыхнула после авиаударов.

Сегодня, 11 марта, в 09:29 спасатели ликвидировали пожар на территории обувной фабрики в г. Днепре.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 08:45 пожар в здании обувной фабрики в Новокодакском районе г. Днепр, возникший в результате авиаудара, локализован на площади 500 м кв. в 09:29 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре утром в пятницу, 11 марта, около 6:10, российские военные нанесли три авиаудара по городу в Новокодакском районе. Снаряд попал вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома и в двухэтажную обувную фабрику, которая в результате загорелась.