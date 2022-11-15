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Чрезвычайники ликвидировали последствия ракетного удара по Киеву (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Чрезвычайники ликвидировали последствия ракетного удара по Киеву (фото)

В столице спасатели ликвидировали последствия массированных обстрелов российскими оккупантами.

В Киеве спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов. Зафиксированы попадания по трем адресам столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, в Печерском районе столицы вследствие падения обломков сбитой ракеты произошло возгорание на 2 и 3 этаже 5-этажного жилого дома общей площадью 60 "квадратов" с частичным разрушением фасада здания.

Также произошло частичное разрушение квартиры на 24 этаже 24-этажного жилого дома без последующего горения.

В Оболонском районе столицы обломки сбитой ракеты упали возле фундамента заброшенного строительства.

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Возгорание на локациях ликвидировано.

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“В настоящее время обнаружено тело 1 человека и 1 человек пострадал. Информация о жертвах и пострадавших уточняется”, — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.

© ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

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Дата публикации
Просмотры
395
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