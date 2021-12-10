Число случаев коронавируса в Киеве выросло: статистика на 10 декабря

В столице подтверждено 311 471 случай COVID-19.
По состоянию на утро 10 декабря в Киеве зафиксировано 1472 новых случая коронавируса за сутки. Это на 274 случая больше, чем 9 декабря (1198 случаев коронавируса).
Всего в столице подтвержден 311 471 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 276 527 человек ( 2 459 за сутки)
- умерли 7 825 человек (30 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 179 095 случаев COVID-19 (576 новые случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 158 267 человек (1303 за сутки)
- умерли 4 394 человека (32 за сутки)
Напомним, вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцины, речь идет о Рfizer и Moderna.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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