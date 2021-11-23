Число случаев коронавируса в Киеве увеличилось в 4,5 раза: статистика на 23 ноября

В столице подтверждено 289 694 случая COVID-19.
По состоянию на утро 23 ноября в Киеве зафиксировано 1631 новый случай коронавируса за сутки. Это в 4,5 раза больше, чем 22 ноября (358 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 289 694 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 247 424 человека (1466 за сутки)
- умерли 7 249 человек (35 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 169 195 случаев COVID-19 (830 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 145 499 человек (620 за сутки)
- умерли 3 971 человек (27 за сутки)
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, когда Киев будет ослаблять карантинные ограничения.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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