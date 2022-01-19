Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось: статистика на 19 января

В столице подтверждено 347 496 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 19 января в Киеве зафиксировано 1 268 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 296 случаев больше, чем 18 января (972 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 347 496 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 328 527 человек (635 за сутки);
- умерли – 8 389 человек (12 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 190 072 случая COVID-19 (491 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 180 719 человек (289 за сутки);
- умерли – 4 790 человек (9 за сутки).
Напомним, тенденции распространения "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. Поэтому медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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