Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось почти вдвое: статистика на 14 декабря

В столице подтвержден 314 771 случай COVID-19.
По состоянию на утро 14 декабря в Киеве зафиксировано 1066 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 496 случаев больше, чем 13 декабря (570 случаев коронавируса).
Всего в столице подтвержден 314 771 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 289 067 человек (3 037 за сутки)
- умерли 7 902 человека (21 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 180 445 случаев COVID-19 (374 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 160 785 человек (806 за сутки)
- умерли 4 442 человека (13 за сутки)
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса, но не всем.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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