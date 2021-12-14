Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось почти вдвое: статистика на 14 декабря

Количество случаев коронавируса в Киеве увеличилось почти вдвое: статистика на 14 декабря

В столице подтвержден 314 771 случай COVID-19.

По состоянию на утро 14 декабря в Киеве зафиксировано 1066 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 496 случаев больше, чем 13 декабря (570 случаев коронавируса).

Всего в столице подтвержден 314 771 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 289 067 человек ( 3 037 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 7 902 человека (21 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 180 445 случаев COVID-19 (374 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 160 785 человек ( 806 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 442 человека (13 за сутки)

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса, но не всем.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: