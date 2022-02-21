Число случаев коронавируса в Киеве несколько увеличилось: статистика на 21 февраля

Число случаев коронавируса в Киеве несколько увеличилось: статистика на 21 февраля

В столице подтверждено 433 567 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 21 февраля в Киеве зафиксировано 2 297 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 171 случай больше, чем 20 февраля (2126 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 433 567 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 359 961 человек ( 962 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 897 человек (17 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 222 517 случаев COVID-19 (484 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 195 746 человек ( 535 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 979 человек (5 за сутки).

Напомним, в Минздраве рассказали, как можно прекратить самоизоляцию во время COVID.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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