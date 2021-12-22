Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 22 декабря

Количество случаев коронавируса в Киеве немного уменьшилось: статистика на 22 декабря

В столице подтверждено 324 046 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 22 декабря в Киеве зафиксировано 1403 новых случая коронавируса за сутки. Это на 93 случая меньше, чем 21 декабря (1496 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 324 046 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 303 420 человек ( 2124 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 057 человек (22 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 183 045 случаев COVID-19 (354 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 168 547 человек ( 1309 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 568 человек (22 за сутки)

Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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