Число случаев коронавируса в Киеве и области постоянно растет: статистика на 28 октября

Всего в столице подтверждено 255788 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 28 октября в Киеве зафиксирован 1451 новый случай коронавируса за сутки. Это на 35 случаев больше, чем 27 октября (1416 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 255 788 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 227 651 человек (317 за сутки)
- умерли 6 030 человек (39 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 148 468 случаев COVID-19 (906 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 132 968 человек (536 за сутки)
- умерли 3 215 человек (29 за сутки)
Напомним, Минздрав разрешил испытывать в Украине две новые COVID-вакцины.
Ранее Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей 12-17 лет.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua