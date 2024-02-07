Число раненых в Киеве достигло 40: сколько погибших в результате атаки

Пока известно о четырех жертвах вражеской атаки по столице.

Число раненых в Киеве в результате ракетного удара 7 февраля возросло до 40 человек. Еще четыре человека погибли.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко.

По обновленным данным, по состоянию на 14:30 известно, что в результате ракетного удара в столице погибли четыре человека. Еще 40 получили ранения.

Данные оперативной сводки уточняются, отметили в ГВА.

Атака по Киеву – что известно

Напомним, в результате утренней ракетной атаки по Украине произошел "прилет" в жилой дом в Голосеевском районе Киева. ГСЧС проводит там спасательную операцию. Пострадали десятки человек, есть жертвы. Из огня вытащили беременную. Пострадал дом и в Днепровском районе. Из-за обстрела в этом районе произошло аварийное отключение света.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве и Николаеве погибшие, а на Львовщине попадание без жертв. Игнат об особенностях атаки

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