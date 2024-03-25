Число пострадавших в Киеве выросло до 10: Кличко показал свежее видео с места атаки

Сейчас в больнице остается одна пострадавшая.
Число пострадавших в результате ракетной атаки по Киеву 25 марта возросло до 10. Спасатели продолжают разбирать завалы в Печерском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко сообщил об уже 10 пострадавших в Печерском районе после вражеской атаки. Двое из них были госпитализированы.
"В настоящее время в больнице остается одна пострадавшая, вторую – 16-летнюю девушку, уже выписали. Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте", – говорится в заявлении городского головы.
Он добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания, а также опубликовал свежее видео с места падения обломков.
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Напомним, утром 25 марта РФ атаковала Киев ракетами. Обломки сбитых ракет упали в четырех районах города, нанеся разрушения. Так, было повреждено многоэтажное нежилое здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также три частных дома. Есть пострадавшие, обошлись без погибших.
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