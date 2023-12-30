Число погибших в результате ракетного удара по Киеву снова возросло

Спасательные работы до сих пор продолжаются.

В Киеве растет количество погибших в результате ракетного удара утром 29 декабря. По состоянию на 12:47 30 декабря известно уже о 16 жертвах российской атаки на столицу.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В настоящее время 16 тел погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", — говорится в сообщении мэра.

Кличко отмечает, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте падения обломков сбитой ракеты. Они будут работать до завтра.

К слову, ранее мэр информировал о 15 погибших, а утром заявлял, что из-под завалов извлечены четыре тела.

Напомним, во время утренней воздушной тревоги в Киеве произошли взрывы. Власти информировали об интенсивной работе ПВО. Было поражено более трех десятков воздушных целей.

Произошли падения обломков ракет в нескольких районах города. Кроме того, была повреждена одна из станций метро , автомобили и линии электросетей.

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