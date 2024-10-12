"Чипурей, чипурей": в Киеве женщина-водитель прокляла на неизвестном языке экипаж патрульной полиции (видео)

В Киеве водитель на авто Toyota вызвала дерзкое нарушение правил дорожного движения и после остановки патрульными женщина наслала на правоохранителей проклятия на неизвестном языке. Она несколько раз произнесла "чипурей, чипурей", делая ремни руками.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В видео с бодикамер полицейских заметно, как женщина спорит с патрульными и разрывает на куски постановление об админнарушении, после того как "подрезала" другой автомобиль, создав опасную ситуацию на дороге.

Также водитель, вперемешку с нецензурной бранью, на обоих патрульных "наслала" проклятия на неизвестном языке.

Водитель, как отмечает Алексей Белошицкий, с признаками наркотического опьянения проехать к врачу-наркологу на освидетельствование категорически отказалась. Поэтому вдобавок женщина получила протокол по ст. 130 КУоАП, то есть управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, что влечет наложение штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Напомним, в Киеве водитель элитного авто влетел в летнюю площадку ресторана, есть пострадавшие. Как рассказал водитель, он просто хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением. Более того, он не собирался извиняться за содеянное, а начал хвастаться, что работает с "Океаном Эльзы" и "все порешает". Водитель предложил потерпевшим деньги.

Читайте также: