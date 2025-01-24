Чиновники КГГА с сообщниками воровали на ремонте лицея и укрытий: сколько смогли "наварить"

В ходе расследования выяснилось, что материалы и оборудование покупались по завышенным ценам.

Правоохранители разоблачили схему завладения средствами местного бюджета Киева, которые выделили на ремонт нескольких образовательных учреждений столицы. К ней причастны, в частности, чиновники Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

"В 2023 году руководство детского спортивного лицея-интерната заключило прямой договор с подконтрольной строительной компанией — и принялась осуществлять ремонт спортивного учебного заведения. Эта же строительная компания ремонтировала укрытие еще в двух столичных школах", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Национальная полиция Украины

Материалы и оборудование покупали по завышенным ценам через физическое лицо-предпринимателя — одного из работников фирмы-подрядчика.

В дальнейшем фигуранты ложно отчитывались о стоимости использованных материалов, объемах работ и их качестве. В результате подрядчик получил из бюджета более 2,2 млн грн.

Деньги один из участников группировки конвертировал в наличные деньги и передавал организатору сделки — должностному лицу КГГА, а тот распределял их между всеми участниками преступной группы.

Подозрения получили 6 участников сделки: заместитель директора и руководитель отдела одного из департаментов КГГА, заместитель директора спортивной школы-интерната, а также руководитель строительной компании и его подчиненные.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Днепре чиновника подозревают в растрате на оборонных закупках более 9 млн грн.

Читайте также: