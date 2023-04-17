В размещенных в Сети материалах захвата Гостомеля работник оборонного предприятия называет историческим достижением страны-агрессора.

В Киеве чиновник госпредприятия "Антонов" призвал присоединить территории Украины к России или Чечне.

Под процессуальным руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднику ГП "Антонов" по факту распространения материалов с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры 17 апреля.

По данным следствия, подозреваемый через собственный аккаунта в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" распространял сообщения, в которых публично призвал к изменению границ территории Украины. Он поддерживал идею, что Украину как независимое государство необходимо ликвидировать и присоединить к Чеченской Республике или РФ.

В размещенных в Сети материалах захвата Гостомеля сотрудник оборонного предприятия называет историческим достижением страны-агрессора.

"Согласно заключению экспертиз, в сообщениях на страницах соцсетей подозреваемого имеются высказывания, выраженные в форме публичных призывов к территориальным изменениям в Украине", — отметили в прокуратуре.

По результатам проведенных обысков по месту работы и проживания мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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