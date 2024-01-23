Четверо киевских таможенников предстанут перед судом: придумали схему незаконного оформления спецавтомобилей

Из-за действий таможенников госбюджет потерял таможенные платежи на сумму более 2 млн гривен.

Четыре инспектора Киевской таможни будут судить за незаконное таможенное оформление 12 автомобилей.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении четырех инспекторов Киевской таможни по обвинению в злоупотреблении служебным положением и служебной халатности при осуществлении таможенных оформлений, ввезенных в Украину транспортных средств спецназначения. Согласно материалам следствия, в апреле-июне 2022 года незаконный механизм для освобождения от уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины на 12 импортированных специализированных транспортных средств", — говорится в сообщении.

Несколько киевских таможенников предстанут перед судом

Указанные действия привели к потере госбюджетом таможенных платежей на сумму более 2 млн грн.

Напомним, Служба безопасности разоблачила схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины.