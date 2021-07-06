"Червона рута": в Киеве затор в подземном переходе превратился в пение хором

"Червона рута": в Киеве затор в подземном переходе превратился в пение хором

Прохожие пели Гимн Украины и выкрикивали "Слава Украине!".

Толпа после выступления певицы Тины Кароль на Atlas Weekend в подземном переходе на ВДНХ начала петь Гимн Украины и "Красную руту".

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Также прохожие фактически в давке выкрикивали "Слава Украине!" и "Путин — х * йло!". Также они выполнили "Воины света".

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Действо состоялось около полуночи.

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"Концерт Тины Кароль на Atlas Weekend плавно перешел в безмасочное и бездистанцийное пение хором в подземном переходе в полночь", — говорится в сообщении.

Напомним, что на фестиваль ожидали тысячи людей. Украинцы уверены, что два года перерыва — это очень много. 5 и 6 июля, в бесплатные дни поют группа MOZGI, певица NK, Alekseev, Друга Рика и многие другие. Билеты на все дни фестиваля стоили около 3 тысяч гривен, на отдельные дни — чуть более 1 тыс. Гривен.

Кроме воспалительных пения, танцев и вкусной пищи на Atlas Weekend можно привиться от коронавируса вакциной CoronaVac.

Напомним, певица Анна Тринчер выступила на фестивале Atlas Weekend. Певица и актриса продемонстрировала эффектный лук на музыкальном фестивале.

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