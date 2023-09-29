Черный дым поднимается в небо: что горит рядом с Киевом

На месте чрезвычайной ситуации уже работают пожарные.

Рядом с Киевом загорелся масштабный пожар. Черный дым поднимается в небо над домами в районе Жулян и Вишневого. Видео пожара очевидцы публикуют в соцсети.

Как сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области, пожар вспыхнул в Вишневом.

"На улице Промышленной, 4 загорелись шины на открытой местности. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь уже ликвидировали подразделения спасателей", — сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Черный дым поднимается в небо: под Киевом вспыхнул масштабный пожар

Напомним, что в Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата".

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