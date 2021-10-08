"Черные" деньги вкладывали в подпольный бизнес: в Киеве адвокат и работник страховой сколотили банду коллекторов

"Черные" деньги вкладывали в подпольный бизнес: в Киеве адвокат и работник страховой сколотили банду коллекторов

Банда колекторов применяла физическое насилие и угрозы.

В Киеве прекратили деятельность преступной группировки "коллекторов", которую создали адвокат и работник страховой компании.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечают, шестерым участникам группировки уже сообщили о подозрении. Среди них — адвокат, руководитель подразделения страховой компании и жители столицы.

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Злоумышленники угрозами применения физического насилия к гражданам и членам их семей, заставляли их к выполнению гражданско-правовых обязательств. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов их преступной деятельности. Так, злоумышленники заставляли потерпевшего вернуть 127 тыс. Грн. При этом применяли к нему физическое насилие и угрозы расправы над его членами семьи.

Кроме того, установили, что полученные средства вкладывали в подпольный игорный бизнес. Работу подпольных заведений также прекратили полицейские.

"5 октября полицейские за силовой поддержки полка полиции особого назначения провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяли 6000 долларов США, 2000 евро, более 23 000 грн, оружие, игровое оборудование, предмет похожий на спецсредство для прослушивания и незаконного слежки, "черновые" записи.

На основании полученных доказательств шести участникам преступной группировки следователи сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет ", — сообщают в пресс служба МВД.

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