Чернобыльскую зону закрыли для туристов: что случилось

Ее закрыли якобы по техническим причинам.

Чернобыльскую зону закрыли для туристических посещений с 19 февраля на неопределенный срок.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Также читайте Эстонская разведка показала карту, на которой Львов обозначен целью для возможного обстрела со стороны войск РФ

"Только что сообщили, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для туристических посещений на неопределенный срок. Официальная причина озвучивается как "технические причины", — написал он.

По словам Емельяненко, вскоре об этом официально уведомит Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Мы понимаем, что, скорее всего, это связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", — добавил он.

Напомним, что понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез.

Об этом со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке пишет CNN. Собеседники сообщили, что они внимательно следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения российской армии с территории Беларуси.

По предположениям западных военных аналитиков, по одной из версий мост был демонтирован уже после переброса российской и белорусской военной техники, и Россия перестала в нем нуждаться.

Согласно второй версии, Россия решила не использовать направление со стороны Беларуси для вторжения в Украину, учитывая сложный ландшафт для продвижения своих войск.

В Украине запустили платформу "Чернобыль": каждый может совершить виртуальный тур Зоной отчуждения

Читайте также: