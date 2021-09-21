Через Украину пытались провезти крупную партию контрабандного дорогого электротранспорта (фото)

Товар переправляли транзитом через Украину.

В Киев из Китая незаконно поступило четыре контейнера с дорогим электротранспортом, которые транзитом везли в Бельгию и Венгрию. Их завозили под видом спортивного инвентаря. Киевские таможенники изъяли товар.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Так, товар поступил в Украину из Китая контейнерным поездом. Далее контейнеры предприниматели планировали везти в Бельгию и Венгрию.

По документам, в этих четырех контейнерах перемещалась 31 тонна инвентаря и принадлежностей для занятий физкультурой, гимнастикой или атлетикой общей стоимостью 53 200 долларов: инерционные велотренажеры, кронштейны для гантелей, коврики, выдвижные лестницы, стеллажи для хранения и тому подобное.

Однако во время таможенного досмотра груза сотрудники таможни обнаружили, что вместо заявленного в документах, предприниматели везли: электросамокаты, электровелосипеды, гироборды, гироскутеры, электроскутеры, электроскейт, моноколеса, електроборды, блендеры, операционные светильники, холодильники, инвалидные коляски с электроприводом, роботы-пылесосы, шлифовальные машинки и тому подобное.

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Товар изъяли, его точная стоимость будет определена позже. Предварительно, цена у несколько десятков раз выше заявленной в документах.

По выявленному факту нарушения таможенных правил Киевской таможней составлены протоколы по статье 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее киевские таможенники изъяли 44 кг индийских сокровищ, которые пытался провести пассажир в Украину. Мужчина, который прилетел из Дели в "Борисполь", имел два чемодана, которые были полностью набиты серебряными украшениями.

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