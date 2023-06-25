Через сутки после ракетной атаки под завалами дома в Киеве обнаружили тела еще двух погибших

По состоянию на 25 июня в результате попадания вражеских обломков в столичную многоэтажку погибли пять человек.

В Соломенском районе Киева под завалами многоэтажки, пострадавшего после попадания обломков вражеских ракет, на вторые сутки обнаружили тела еще двоих погибших.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается. Спасатели еще работают в поврежденном доме", — говорится в его сообщении.

По состоянию на 11:25 в результате попадания вражеских обломков в столичную многоэтажку погибли пять человек.

Напомним, в ночь на 24 июня страна-террористка Россия атаковала Киев ракетами. В Воздушных силах уточнили, что кафиры пытались атаковать столицу Х-101/555, которые выпустили из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города были уничтожены более 20 ракет, по данным КМВА.

В результате попадания обломков ракеты в 25-этажное здание в Соломенском районе столицы возник пожар и произошло частичное разрушение многоэтажки: 16, 17, 18, 19 этажей. Больше всего пострадал 18 этаж. Из-за атаки предварительно было известно о трезв погибших, восемь – получили травмы.

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