Через реку Ирпень строят переправу, а вскоре будет новый мост

Эвакуированным жителям еще рано возвращаться в Ирпень.
В Киевской области на подъезде к городу Ирпень "Укравтодор" обустраивает временную переправу.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Также идет подготовка к строительству нового моста, который вскоре начнется.
В то же время, эвакуированных украинцев призывают пока не возвращаться в Ирпень. Следует дождаться официальных уведомлений представителей власти.
25 февраля украинские военные, чтобы помешать продвижению оккупантов в Киев, взорвали мост через реку Ирпень. Он объединял город Ирпень с Киевом.
Напомним, что в селе Стоянка под Киевом на трассе М-06 Киев – Чоп началась подготовка к сооружению временной переправы через реку Ирпень вместо разрушенного моста.
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