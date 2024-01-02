Чем особенны ракеты, которыми оккупанты били по Киеву: эксперты объяснили нюансы

Россияне били по столице Х-101, сделанной в четвертом квартале 2023 года, и это еще не все.

В ходе массированной ракетной атаки 2 января по Украине россияне применили ракету Х-101, изготовленную уже в четвертом квартале 2023 года.

Этот факт демонстрирует, что столь длительная пауза в массированных ракетных ударах по нашей стране действительно была связана именно с тем, что оккупанты хотели накопить соответствующий запас воздушных средств нападения, необходимый для масштабной кампании ударов.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Хвостовая часть одной из сбитых Х-101, 2 января 2024 года

Если дальше разбираться в этой истории, то начинают выплывать еще более показательные детали.

Обычно на возможное время изготовления рашистских КР указывает десятизначный серийный номер, который наносится на все части конструкции вражеских ракет. Такая маркировка заодно позволяет узнать происхождение комплектующих в КР, поэтому, например, в январе 2023 года фиксировался специфический способ "маскировки" российских Х-101 – оккупанты там просто болгаркой стирали серийные номера.

Теперь же захватчики пошли гораздо более хитрым способом, и начали наносить на свои ракеты такие серийные номера, чтобы их было сложно дешифровать. Поскольку, например, если взглянем на фото сбитого российского Х-101 выше, то увидим, что первые 6 цифр его серийного номера – это сплошная "абракадабра".

"315" – так начинаются серийные номера для ракет, изготовленных ориентировочно в 2023 году, а "263" – так начинались серийные номера Х-101, изготовленных вообще после 2020 года. Как ни странно, указание на 4 квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101, "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять "5", и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета).

На такие "уловки" россияне идут, очевидно, для того, чтобы максимально скрывать возможное происхождение комплектующих, которые используются для производства крылатых ракет для ударов по Украине.

"То, что рашисты сегодня применили Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года, отнюдь не означает, что ракетный арсенал в РФ иссякает. Но может демонстрировать, что темп текущего производства – это будет один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами рашистов", — резюмируют эксперты Defense Express.

Известно, что с ночи захватчики выпускали по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗❗ Игнат – об атаке 2 января: Основной удар был по Киеву! Но Россия ударила и по своему же селу!

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